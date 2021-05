Contrat majeur autour de la production d’Ariane 6

Un contrat sur la durée

ArianeGroup, architecte industriel d’Ariane 6, et MT Aerospace, filiale du groupe aérospatial allemand OHB, ont annoncé le 30 avril la signature d’un contrat pour la production en série de matériels qui équiperont le futur lanceur lourd européen.

Il s’agit des composants des réservoirs et des structures métalliques de l'étage supérieur et de l'étage central, des principaux composants de la structure de l'étage central dans la zone du moteur Vulcain, ainsi que des structures avant et arrière des propulseurs d'appoint solides.

Le contrat concerne la phase d’exploitation d’Ariane 6, en se basant sur une cadence prévisionnelle de 9 à 12 lancements par an.

La production en série d’un premier lot de 14 lanceurs, pour la phase préalable de transition, avait été annoncée en mai 2019 par ArianeGroup.

Le premier vol d’Ariane 6 est aujourd’hui prévu pour le deuxième trimestre 2022.

Un des principaux fournisseurs

« Nous sommes très heureux que ce contrat nous permette de poursuivre notre coopération de longue date et de confiance avec ArianeGroup », s’est félicité Hans Steininger, le président de MT Aerospace, dont la société fournit environ dix pour cent des matériels qui composent le lanceur.

« Mes remerciements vont également au gouvernement du Land de Bavière, au ministère fédéral allemand de l'économie et de la technologie et au Centre aérospatial allemand, qui nous ont soutenus ces derniers mois pour assurer la production d'Ariane 6, et donc de nombreux emplois hautement qualifiés sur le site d'Augsbourg ».