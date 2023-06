Contrat franco-japonais pour la connaissance du milieu spatial

Deux startups complémentaires pour la durabilité dans l’espace

S’adressant au marché grandissant de la surveillance de l’espace, dite SSA (Space Situational Awareness), la startup Share My Space a été créée en 2017 à Toulouse.

Sa mission est la détection des satellites artificiels sur orbite terrestre et des débris spatiaux, leur suivi, leur catalogage et la prédiction des risques de collision.

Ces capacités de contrôle et de gestion du trafic s’appuient sur un réseau propre de télescopes, sur les données orbitales de partenaires stratégiques, et sur des logiciels traitant de la dynamique spatiale.

Outre une plateforme SSA précise, Share My Space fournit des rapports sur la durabilité de l'espace.

La société Astroscale a pour sa part été fondée en 2013 à Tokyo, au Japon, et s’est spécialisée dans l'enlèvement de débris orbitaux.

Elle développe des services de fin de vie pour les satellites sur orbite, et d'élimination active des débris, afin d’atténuer leur accumulation croissante et dangereuse autour de la Terre.

Identifier les risques spatiaux

Astroscale vient de passer un contrat à Share My Space, qui permettra à la société japonaise d'évaluer l'attitude des objets spatiaux avec lesquels elle aimerait réaliser des rendez-vous sur orbite.

Share My Space utilisera ses capteurs terrestres pour collecter et analyser des données optiques, afin de caractériser les courbes de lumière et pouvoir décrire les taux de rotation et de l'axe de basculement de toutes sortes d'objets spatiaux.