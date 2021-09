Contrat de 3 G$ pour Airbus

C-295MW

Le gouvernement indien vient d’approuver l’achat de 56 avions de transport C-295MW construits par Airbus Defence & Space. Le montant du contrat serait estimé entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Les appareils remplaceront les HS-748 du britannique Avro en service dans l’armée de l’air indienne (IAF) depuis les années 60.

Fabriqué en Inde

16 appareils seront assemblés sur le site de Séville, en Espagne et devront être livrés dans un délai de 48 mois après la signature du contrat. Les 40 exemplaires restants seront produits en Inde par le consortium TATA, avec qui Airbus s’est allié pour ce contrat. Nombre de composants seront fabriqués localement, dont le système d'autoprotection. L’identité des sous-traitants locaux n’a pas été rendue publique. Toutefois, TATA produit, en partenariat avec la société israélienne ELTA Systems Ltd, des systèmes de guerre électronique par le biais de la joint-venture HELA Systems Private Ltd.

Pourquoi un tel empressement ?

Selon la presse indienne, l’IAF faisait pression depuis plusieurs années pour remplacer les 56 HS-748 par un avion moyen de transport de troupes. Si l’Inde dispose de C-17 Globemaster III, de C-130 Super Hercules , de près de 100 AN-32 et de IL-76, l’IAF aurait estimé avoir besoin d'appareils de nouvelle génération aux performances plus adaptées aux enjeux actuels (vitesse, consommation, coût de MRO réduit ...), aussi bien pour le secours aux populations en cas de catastrophe naturelle qu’en cas de conflit. Une crainte ranimée par les tensions avec la Chine.