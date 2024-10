Construction aéroportuaire : le groupe ADP toujours plus vert

Lancé il y a un an, le hub NOUVELL’AIRe, sorte de centre d’expertise sur la construction aéroportuaire à haute performance environnementale vient d’être dévoilé à la presse, avec en ligne de mire deux projets importants à Orly, la réhabilitation du niveau 6 et de la Terrasse et celui de la future Maison de l’Environnement et des Territoires.