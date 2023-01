Constellium signe un accord pluriannuel pour fournir Daher

Aluminium pour les avions TBM et Kodiak de Daher

Constellium SE annonce avoir conclu un contrat pluriannuel avec Daher pour la fourniture d'une large gamme de produits en aluminium laminés à plat, notamment pour les avions TBM et Kodiak. Avec ce nouvel accord, Constellium élargit son portefeuille de clients au segment de l'aviation légère et des avions d'affaires et devient le fournisseur d'aluminium stratégique de Daher.

Conception de nouvelles solutions pour alléger encore plus les avions

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Constellium et Daher coopéreront à des initiatives conjointes dans la chaîne d'approvisionnement et au développement de produits. Constellium soutiendra le développement des avions TBM et Kodiak, dont la production est en progression, et collaborera avec Daher à la conception de nouvelles solutions pour alléger les avions, tout en respectant leurs engagements respectifs en matière de développement durable. " Nous sommes très fiers et enthousiastes de devenir le fournisseur stratégique d'aluminium de Daher ; ce contrat est la base des futurs développements entre nos équipes ", explique Lionel Thomas, directeur des ventes aérospatiales de la business unit Aerospace and Transportation de Constellium.

Daher est approvisionné par l'usine de Constellium à Issoire

"Choisir Constellium comme fournisseur stratégique d'aluminium pour les besoins de nos propres programmes d'aéronefs et d'aérostructures est une étape majeure pour nous, et permettra de jeter les bases d'un futur partenariat pour développer des aéronefs et des solutions durables et optimisées", déclare Paul-Marie Dubreuil, VP Procurement, Daher. Daher est approvisionné par l'usine de Constellium à Issoire (France).