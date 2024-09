Constellations : relance du projet Lightspeed de l’opérateur canadien Télésat

Un projet vieux de huit ans

Le 13 septembre, trois jours avant l’ouverture à Paris (dans une ambiance plutôt morose) de la World Satellite Business Week, l’opérateur de télécommunications par satellite canadien Télésat a annoncé qu’il avait conclu des accords de financement avec Ottawa et Québec, pour un montant total de 2,54 milliards de dollars canadiens.

Ce fort soutien donne ainsi un grand coup d’accélérateur à la future constellation Lightspeed pour l’internet haut débit (près de 200 sur orbite basse), en projet depuis 2016.

Premiers lancements en 2026

Télésat avait sélectionné Thales Alenia Space en février 2021 comme architecte industriel de sa constellation, pour finalement annoncer en août 2023 qu’il ferait appel à l’industriel national MDA Space.

L’industriel canadien a depuis sélectionné et intégré plus de 90 % des fournisseurs nécessaires, et est en train d’agrandir son usine de Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec, afin de doubler sa capacité de production.

Celle-ci devrait être opérationnelle au cours du second semestre 2025, et les premiers satellites Lightspeed devraient être lancés au milieu de l’année 2026 à l’aide du Falcon 9 de SpaceX.

Objectif de connectivité universelle

Désormais entièrement conçu, fabriqué et exploité au Canada, le réseau Lightspeed est présenté comme capable de connecter les Canadiens à l’internet haut débit à un prix abordable, de créer près d’un millier d'emplois qualifiés et de faire croître l’économie nationale.

Actuellement, seulement 62 % des communautés rurales canadiennes ont accès à l’internet à haut débit, tandis que le Canada est notoirement classé parmi les pays où les prix de l’Internet à domicile sont les plus élevés.