ConnectWithSpace : « LE PROCESSUS ACHATS ET CONTRATS DU CNES », webinaire le 9 Juin 2020, de 10h00 à 11h30

Dans un contexte en pleine mutation qui peut être source d’opportunités mais aussi de menaces, où activités et acteurs évoluent rapidement dans leurs positionnements et leurs alliances il semble plus que jamais nécessaire de partager une vision commune.

Venez assister au premier webinaire ConnectWithSpace (d’une série de trois) de l’Observatoire d’Economie Spatiale créé par le CNES en association avec ses partenaires, les Boosters et les Pôles de compétitivité, animé par Booster Nova et AV.

Sera abordé :

« Le processus achats et contrats du CNES »

Une séance de questions/réponses écrites en mode "chat" se tiendra en deuxième partie de ce webinaire.

Un wébinaire animé par :

Eric MAISONNIER

Sous Directeur des Achats et Recettes

Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)

