Congo Airways reprend de l'Embraer

Congo Airways : Embraer E190-E2 et E195-E2

Congo Airways vient de transformer en commandes fermes des options prises lors d'un précédent contrat passé au début de l'année 2020. Ce contrat portait initialement sur deux Embraer E175 fermes assortis de deux options. Puis, en mai 2020, la compagnie aérienne modifiait ses plans en transformant les E175 en E190-E2 avec des livraisons repoussées à 2022. Congo Airways avait alors choisi un aménagement en deux classes pour un total de 96 passagers pour ses E190-E2 (12 sièges en classe Affaires et 84 en classe Economie). Cette fois, le transporteur a fait son choix pour le "grand frère" : l'Embraer E195-E2 avec une capacité totale de 120 sièges toujours en deux classes : 12 + 108.

Flexibilité accrue

Congo Airways va pouvoir ainsi jouer sur les capacités pour s'adapter aux évolutions de la demande sur les lignes desservies avec en ligne de mire la desserte d'Abidjan, de Cape Town et de Johannesbourg. Sans oublier une rationalisation en termes d'emplois équipages et de maintenance, notamment moteurs puisque les Embraer E190-E2 et E195-E2 sont propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PW1900G. Congo Airways a aussi du turbopropulseur Q400 en flotte et deux Airbus A320ceo en flotte. Les Q400 ont l'avantage de jouer un rôle complémentaire et d'avoir le même motoriste. Reste à connaître le sort des Airbus A320ceo.

206 Embraer en opérations en Afrique

Mine de rien, le constructeur brésilien Embraer continue d'élargir son empreinte sur le marché africain. A l'occasion de ce nouveau contrat, Embraer revendique 206 appareils en service sur ce continent au sein des parcs de 56 opérateurs. En mai 2020, ce parc global était de 189 appareils chez 54 exploitants.