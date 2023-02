Conflit Ukrainien: le Pentagone augmente sa production d'artillerie de 500%

Augmentation de la production de projectiles d'artillerie de 500%

Le Pentagone est en train de lancer une ambitieuse initiative pour augmenter sa production de munitions d'artillerie de 500% au cours des deux prochaines années. Ce projet vise à porter la production d'armes conventionnelles à des niveaux sans précédent depuis la guerre de Corée, tout en investissant massivement pour compenser les déficiences causées par le conflit en Ukraine et pour construire des réserves pour les conflits futurs. Cette initiative fait partie de "l'effort de modernisation le plus agressif en près de 40 ans" pour la base industrielle de défense des États-Unis.

Une production de plus de 90 000 obus ou plus par mois

L'objectif de ce nouvel investissement en production d'artillerie est en partie motivé par la réalité du conflit en Ukraine. Le Pentagone s'est en effet concentré sur les petites guerres nécessitant des armes à guidage précis coûteuses, alors que l'Ukraine se base principalement sur des obusiers tirant des obus non guidés. Avant l'invasion russe en Ukraine en février, la production mensuelle de 14 400 obus non guidés de l'Armée des États-Unis était suffisante pour les besoins de l'Amérique. Cependant, la nécessité de fournir des armes à l'armée ukrainienne a contraint le Pentagone à tripler les objectifs de production en septembre et à les doubler à nouveau en janvier, dans le but de produire 90 000 obus ou plus par mois.

Les obus d'artillerie non guidés sont devenus la pierre angulaire du conflit en Ukraine, avec les troupes ukrainiennes et russes tirant des milliers de coups de howitzers l'un sur l'autre chaque jour le long d'une ligne de front d'une longueur supérieure à 1000 kilomètres. Ce sont ces armes qui sont à l'origine du pourcentage le plus élevé des pertes de guerre, estimées à plus de 100 000 de chaque côté par les responsables américains.