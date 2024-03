Conférence CYSAT 2024 : les enjeux de la cybersécurité spatiale

Quelle est l’origine de CYSAT ?

J’ai un parcours d’une dizaine d’années dans l'industrie spatiale en Suisse, qui m’a permis de constater qu’il y avait cette problématique et ce manque au sujet de la cybersécurité, et j’ai percuté en 2018 que le sujet allait devenir important. À l'époque, personne n'en parlait, en tout cas pour les missions civiles et commerciales. Évidemment, les missions militaires et les missions de défense étaient sécurisées et durcies de longue date, avec des programmes très longs et très coûteux. Mais, pour tout ce qui était New Space (donc les petits satellites, les constellations et les gens qui voulaient faire du business), il n'y avait absolument rien en Europe pour protéger un opérateur. C'était donc un sujet à défricher, en tout cas d'un point de vue public. Mais ici, rien, silence total. En revanche, en regardant de l’autre côté de l'Atlantique, nous avons pu voir qu'il y avait déjà des choses qui se passaient : des chercheurs qui étaient vraiment des précurseurs, qui travaillaient sur la question et qui publiaient des papiers scientifiques sur les vulnérabilités des satellites, ainsi que des conférences et des événements sur le sujet. Donc on s'est dit qu’il fallait rassembler la communauté et faire du bruit pour rendre le sujet plus visible : c’est ainsi qu’on a monté la première édition de CYSAT en 2021, en pleine crise sanitaire.

Comment s’est déroulée la première édition ?

Tout de suite, on a eu beaucoup d'enthousiasme de la part professionnels, parce qu'il y en a quand même quelques-uns en Europe qui travaillaient sur le sujet, et on a pu mettre autour de la table les agences, la Commission européenne, les industriels, les startups, les hackers, les chercheurs en sécurité, les professionnels de cybersécurité qui ne connaissent pas le spatial et les professionnels du spatial qui ne connaissent pas la sécurité.

En France, au niveau du CNES, l'expert en cybersécurité spatiale, c'est Julien Airaud. Il a présenté par exemple lors de la première édition de CYSAT des détails sur l'attaque d'un groupe de hackers chinois APT (Advanced Persistent Threat) en 2014, qui a réussi à s'introduire dans de nombreux systèmes d'information du CNES. L’information alors était assez confidentielle mais Julien Airaud, qui est très au clair sur l'état de la menace par rapport à son agence, a pu en parler avec beaucoup plus de transparence et l'expliquer en 2021.

Comment se présente CYSAT 2024 ?

Cette année, c'est la quatrième édition. Elle se tiendra les 24 et 25 avril à Station F, dans le treizième arrondissement de Paris, avec des intervenants à la fois sur l'Europe et la France, mais aussi l'international. Nous avons eu 750 inscrits l'année dernière, et on espère avoir plus cette année – mille peut-être, c’est ambitieux. En tout cas, on espère une belle édition, avec tous les acteurs et des sujets chauds comme la constellation Iris2 de l’UE (qui comporte des enjeux de souveraineté et de protection cyber dans un contexte géopolitique hyper tendu) et les aspects législatifs avec la future loi spatiale européenne (EU Space Law), qui va comprendre tout un volet cyber. Il y aura donc des annonces sur ce qui sera demandé aux opérateurs en termes de protection. Et Philippe Baptiste, le président du CNES, viendra faire l'ouverture de la conférence avec son conseiller stratégique François Alter.

Prévoyez-vous des nouveautés cette année ?

Oui, en plus d’un important programme de conférences (accessibles en ligne et aux étudiants), nous proposerons cette année des sessions de formation. L’an dernier, on avait fait une démonstration de hacking d'un satellite en orbite avec les hackers de Thales. On va revenir là-dessus cette année, mais aussi sur plusieurs sujets techniques, notamment sur l'importance de l'intelligence artificielle, aussi bien pour l'attaque que la défense. La collusion entre le cyber et l'IA, c'est assez nouveau comme sujet en tout cas pour les applications spatiales, et nous aurons trois ou quatre keynotes techniques sur le sujet, plutôt de la part de chercheurs et de startups.

Il y aura aussi une nouveauté, la CYSAT Academy, parce qu'on a eu beaucoup de demandes de la part d'ingénieurs qui travaillent sur des missions spatiales, mais qui ne connaissent rien en cybersécurité. Ils étaient un peu frustrés d'assister à des keynotes très pointues sur des sujets très spécifiques, et nous ont fait part de leur besoin de compréhension globale du sujet. Dans cette optique, nous allons proposer cette année un atelier de trois heures le premier jour de la conférence avec un expert de l’Agence spatiale européenne, qui va présenter le « Cybersecurity for Space 101 » : quels sont les risques et comment on peut se protéger en tant qu'opérateur. Il y aura aussi deux expériences participatives de simulation de crise, beaucoup plus interactives. La première est proposée par notre partenaire américain Space ISAC, et simule une crise globale dans laquelle on essaye de comprendre comment on peut partager des informations entre les différents acteurs. Et puis on aura un petit espace un peu plus, on va dire, en « mode gaming », la Panic Room, où pendant une heure les participants pourront se retrouver dans la peau du responsable de la sécurité des systèmes d'information d'un opérateur qui se fait attaquer, quand tout tombe en panne, que les téléphones se mettent tous à sonner, que rien qui marche…

Ainsi, nous aurons deux scènes et deux programmes en parallèle : une scène qui est plutôt exécutive, stratégique, etc., et une scène plutôt technique.

Des annonces sont-elles à attendre ?

CYSAT 2024 pourrait en effet coïncider avec des annonces autour de la constellation européenne Iris2, et nous attendons certains membres du consortium, comme Airbus Defense & Space et Thales Alenia Space, qui présenteront probablement l'état d'avancement de ce plan industriel.

Programme complet sur https://cysat.eu/