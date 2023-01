Condor prend livraison de son 2ème Airbus A330neo

Condor recevra 5 Airbus A330neos supplémentaires dans le cadre de son accord de location-bail avec AerCap. Le prochain avion devrait arriver en été 2023, et la dernière livraison sera en 2024. la compagnie aérienne est censé recevoir un nouvel A330-900 par mois. Condor prévoit de faire voler ses A330neos vers Male, Maldives , Varadero, Cuba et Punta Cana, République Dominicaine.

Condor, premier client allemand de l'Airbus A330-900, comptera finalement 16 de ces appareils dans sa flotte. Équipé de deux moteurs Rolls-Royce Trent 7000, l'avion permet une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

Le premier vol de l'A330neo est un succès

Condor a reçu son premier Airbus A330neo le 19 décembre 2022 et a effectué avec succès son premier vol commercial avec cet avion performant le 27 décembre 2022. Le vol inaugural a été de Francfort à l'île Maurice, départ de Francfort à 16:26 et atterrissage à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam à l'île Maurice.

Condor a fait les gros titres au début du mois de décembre 2022 après que son premier A330neo est entré en collision avec un bâtiment à Toulouse, retardant ainsi sa livraison et sa mise en service. Heureusement, l'avion a effectué un vol de réception client quelques jours plus tard et est désormais en service.

Les Airbus A330neo de Condor peuvent transporter jusqu'à 310 passagers - 30 en affaires, 64 en économie premium et 216 en économie dans ses nouvelles cabines (310 sièges.