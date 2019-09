Condor pourrait se sauver du naufrage Thomas Cook

Dans la tourmente des suites de la faillite du groupe Thomas Cook et l'arrêt des vols de ses filiales aériennes Thomas Cook Airlines et Thomas Cook Scandinavia, la compagnie allemande Condor fait figure d’exception puisque ses vols continuent contre vents et marées. Condor a d'ores et déjà demandé au gouvernement allemand un prêt relais garanti par l'Etat de Hesse, pour éviter une crise de trésorerie. Elle en a obtenu le 25 septembre la garantie mais le prêt doit encore être visé par la Commission Européenne. S’il est accepté, Condor disposerait de 380 millions d’euros pour une durée de six mois, ce qui lui permettrait de continuer plus sereinement son activité. « Condor est une entreprise saine et rentable, qui va enregistrer également un résultat positif pour l’année en cours. Etant donné que notre société mère, insolvable, a utilisé nos liquidités pour la période hivernale, saison de réservation la plus basse, nous avons besoin de ce financement-relais pour la prochaine saison d’hiver. Cette décision est une étape importante pour assurer l’avenir de notre entreprise », a déclaré Ralf Teckentrup, PDG de Condor.

La compagnie étudie par ailleurs des moyens pour se protéger au plus vite des conséquences de la faillite de sa maison-mère. "En tant que société rentable avec un cash flow positif et un bon développement des affaires, nous avons recours à des mesures de protection pour toutes réclamations éventuelles de notre ancienne société mère britannique, Thomas Cook Group Plc. Dans la situation actuelle, cette phase de transition est la meilleur pour nos clients, nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs et pour nous. Cela nous donne une totale indépendance vis-à-vis de Thomas Cook Group Plc et une sécurité accrue pour notre avenir. C'est une étape formellement nécessaire et logique pour nous. Nos activités commerciales se poursuivent comme prévu et nous continuerons de veiller à ce que nos clients arrivent à destination de manière sûre et fiable", déclare Ralf Teckentrup, PDG de Condor. "Notre flotte continue d'opérer ses vols et la vente de billets Condor se poursuit normalement".

La compagnie aérienne allemande, qui transporte en moyenne 7 millions de passagers, dispose de 53 moyen et long-courriers : 21 Airbus A320/A321, 15 Boeing 757 et 16 Boeing 767-300ER. Sans oublier un A330 qui sert d'avion ravitailleur de réserve pour la Royal Air Force.