Concours photo et vidéo

L’association des Amis de la Cité de l’espace à Toulouse, en partenariat avec la Cité de l'espace et la revue d’astronomie Ciel & Espace, ont lancé un concours de photographie et de vidéo intitulé « Ciel, espace et astronomie ».

Le concours s’adresse aux photographes et vidéastes non professionnels, amateurs d’espace et d’astronomie.

Le concours comprend cinq catégories :

Astronomie : photographies du ciel nocturne, d’observatoires ou de situations d’observation

Ciel, nuages et phénomènes météorologiques

Objets artificiels vus de la Terre : fusées, avions, satellites et constellations, Station spatiale internationale, etc., y compris des objets d’exposition comme ceux présentés à la Cité de l’espace

Portraits et métiers : acteurs du spatial et de l’astronomie, amateurs ou professionnels, en activité

Vidéos sur l’espace ou l’astronomie, en relation avec les quatre thèmes précédents

Les critères de jugement porteront notamment sur la qualité technique, la valeur artistique l’originalité, l’adéquation avec la catégorie, le texte de présentation, etc.

Modalités détaillées et le règlement complet sont disponibles sur le site Internet des.

www.amis-cite-espace.org/articles/57852-ciel-espace-et-astronomie-concours-photographie-et-video-2020