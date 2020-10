Comment Investir dans SpaceX en Bourse ?

Qu'est-ce que SpaceX ?

SpaceX (Space Exploration Technologies) est une société américaine privée de services de transport spatial et de fabrication de matériel aérospatial. Elle a été fondée en 2002 par le célèbre investisseur Elon Musk. Son siège social est basé à Hawthorne, en Californie.

SpaceX a été fondée pour concevoir, fabriquer et lancer des fusées et des vaisseaux spatiaux dans le but ultime de permettre aux gens de vivre sur d'autres planètes.

Bien que ses objectifs interplanétaires ne soient pas encore atteints, la société génère actuellement des revenus par le biais de contrats commerciaux et gouvernementaux. Ces contrats utilisent les fusées SpaceX pour toute une série d'objectifs, notamment le lancement de satellites en orbite et le réapprovisionnement de la station spatiale internationale.

Elon Musk souhaite réduire les coûts de transport spatial pour rendre plus accessible les voyages et le tourisme dans l’espace, ainsi que faciliter les déplacements pour coloniser les autres planètes.

Brève histoire et réalisations de SpaceX

En 2001, Mars Oasis, un projet visant à faire pousser des plantes sur Mars et à faire atterrir une serre expérimentale miniature, a été conceptualisé par Elon Musk. En 2002, Musk s'est associé à Tom Mueller, un ingénieur en fusées, pour développer l'entreprise qui a d'abord été installée dans un entrepôt à El Segundo, en Californie.

Depuis lors, l'entreprise a augmenté ses effectifs de 160 employés en 2005 à 8 000 employés en 2020.

Les contrats de SpaceX comprenaient des clients gouvernementaux et commerciaux. Ses principaux concurrents dans le domaine des lancements commerciaux sont International Launch Services, United Launch Alliance et Arianespace. Actuellement, SpaceX est le leader du marché des lancements au détail à l'échelle mondiale, tel que mesuré par les lancements manifestes.

Parmi les nombreuses réalisations de SpaceX, on peut citer en 2008 l’envoie de la première fusée à propergol liquide financée par le secteur privé en orbite, puis durant les années suivantes, SpaceX a été la première entreprise privée à mettre en orbite un satellite commercial et un vaisseau spatial, et même ensuite à la station spatiale internationale. En 2015, SpaceX a réalisé le premier atterrissage propulsif pour une fusée en orbite, puis le premier atterrissage sur une plateforme océanique par une fusée orbitale.

En 2017, Elon Musk avait réussi son pari en réalisant pour la première fois une fusée orbitale avec le Falcon 9. Puis en 2018, elle a été la première entreprise privée à lancer un objet orbital autour du soleil.

Enfin, en 2020, c’était la première entreprise privée à envoyer des humains dans l’espace et dans la station spatiale internationale, avec la fusée Falcon 9 et la capsule Crew Dragon.

Comment Acheter des Actions SpaceX ?

SpaceX est une société privée et seuls des investisseurs choisis détiennent des actions (fonds propres).

En effet, la société n'offre pas la possibilité d’acheter des action SpaceX directement en bourse, comme on pourrait acheter l’ action Tesla , une autre société florissante d’Elon Musk.

En 2008, Founders Fund, une société de capital-risque de San Francisco, a investi 29 millions de dollars dans SpaceX, une démarche qui a depuis bénéficié à l'équipe d'investisseurs. En 2012, DFJ, une autre société de capital-risque, s'est engagée à verser 30 millions de dollars en échange d'une part du gâteau d'actions de SpaceX. En 2015, Fidelity et Alphabet ont vu l'intérêt d'acheter une participation dans SpaceX. Les deux sociétés ont signé un accord qui a fait passer la valeur de SpaceX à 10 milliards de dollars.

Ainsi, les investisseurs particuliers n’ont pas accès au capital de SpaceX. Pour pouvoir acheter des actions SpaceX, il faudrait que la société entre en bourse.

SpaceX pourrait-elle Entrer en Bourse dans le futur ?

Une introduction en bourse de SpaceX susciterait sans aucun doute l'enthousiasme de nombreux investisseurs. Certaines des entreprises à succès de Musk, dont Tesla et PayPal, ont déjà été introduites en bourse, et beaucoup se posent la question concernant une IPO de SpaceX.

Cependant, plusieurs éléments poussant à croire que SpaceX pourrait ne pas entrer en bourse avant un long moment. En effet, la société a connu ces dernières années d’importantes entrées d'argent, à travers ses contrats et les entrées de gros investisseurs dans son capital. Ainsi, le besoin de réaliser une introduction en bourse pour lever des fonds a considérablement diminué.

De plus, dans de précédentes déclarations, Elon Musk a indiqué que SpaceX restera privé, peut-être jusqu'à ce que la société ait réussi à transporter régulièrement des "passagers entre la Terre et Mars".

En effet, une entrée en bourse pourrait mettre la pression sur SpaceX pour la recherche du profit et entraver ses objectifs à long terme. Entrer dans le domaine public pourrait également mettre en péril ses contrats avec la Défense américaine et la NASA, pour des risques de divulgation évidents.

SpaceX espère envoyer sa première mission de fret vers Mars en 2022, suivie d'une mission avec équipage en 2024. Investir dans SpaceX en bourse peut donc encore s’avérer impossible (difficile) pour un certain nombre d’années.

On peut noter qu’une introduction en bourse de l’activité de haut débit par satellite de SpaceX, Starlink, semble plus envisageable dans un avenir prévisible. En effet, Gwynne Shotwell, le président et le directeur de l'exploitation de la société, a déclaré que Starlink pourrait être candidate à une introduction en bourse. Musk a déclaré qu'il n'y avait pas réfléchi, sans rejeter l’idée.

Comment Investir dans SpaceX ?

Pour investir dans SpaceX sans acheter des actions SpaceX, il faut donc plutôt chercher à investir dans les sociétés qui détiennent des capitaux de la société. Parmi les sociétés qui ont pris des participations dans SpaceX, Founders Fund, DFJ et Fidelity sans également privées. Il reste donc l’option d’Alphabet qui est cotée en bourse.

En effet, Alphabet, la société mère de Google, est le meilleur, et le seul, moyen d’investir, indirectement, dans SpaceX. Pour acheter des actions SpaceX, il faut donc acheter des actions Google (Alphabet).

Comme Alphabet possède en partie SpaceX, le fait de posséder des actions Google est un moyen de s'emparer indirectement d'un morceau de SpaceX. Mais aussi des autres activités d’Alphabet.

Comment Investir dans l’Espace ?

Si les investisseurs ne peuvent pas acheter des actions de SpaceX, ils peuvent acheter d'autres actions dans le secteur de l’espace, dont voici quelques exemples:

Virgin Galactic travaille sur les voyages hypersoniques et le tourisme spatial. Son cours de bourse a déjà grandement profité des succès de SpaceX. Virgin Galactic n'a pas encore lancé un humain dans l'espace et n’est pas encore rentable. La société est en pleine phase de développement, mais elle peut se targuer d'avoir une liste de réservations pour aller brièvement dans l'espace.

Une autre option est celle de Maxar Technologies, qui se concentre sur les satellites, l'imagerie numérique et les outils d'analyse. La société est un regroupement de plusieurs petits fournisseurs de satellites, peut-être mieux connus comme étant la source de nombreuses images satellites utilisées par le produit Google Maps d'Alphabet, mais elle tire la plupart de ses revenus de clients gouvernementaux et commerciaux.

Enfin, Aerojet Rocketdyne se concentre sur la fourniture des moteurs de fusée nécessaires pour mettre les astronautes et les satellites en orbite et au-delà.