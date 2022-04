Comment expliquer les échecs de la défense aérienne russe ?

Des systèmes anti-aériens russes surestimés ?

Parmi les bijoux de technologies dont la Russie se vante, on trouve le système anti-aérien sol-air, S-400 Triumph. Considéré par beaucoup comme le système anti-aérien le plus avancé au monde, il est capable d’engager ses cibles à une portée de 400km et ne souffrirait d'aucun point faible par la multiplication des capteurs et vecteurs. Pourtant, le système a été bien incapable d'arrêter les deux missiles tirés par l'Ukraine sur des aérodromes situés en Russie à Melirovo et Taganrog, y détruisant respectivement au sol deux Su-30 et un Il-76. Il en va de même à Berdyansk, port capturé sur la Mer d'Azov ou un navire de débarquement russe a été détruit par un missile balistique. Dans les trois cas, il s'agissait de missiles Tochka-U, simples missiles balistiques des années 70 d'une protée maximale de 120 km... D'autres missiles ukrainiens ont bien été interceptés, tout comme l'Ukraine intercepte certains Tochka-U avec ses S-300 bien plus anciens, mais ces "trous dans la raquette" sont-ils acceptables ? Ils sont en tous cas inattendus.

L'Ukraine s'est même permis de réaliser des raids d'hélicoptères Mi-24 à Belgorod, ce qui nécessite de survoler une zone du territoire ukrainien occupée, passer la frontière russe, parcourir au moins 40 km dans l'espace aérien russe avant de bombarder un dépôt de carburant puis de faire demi-tour (vidéo ci-contre). Un plan qui s’est déroulé sans accrocs et qui laisse perplexe face à l’efficacité des systèmes de défense aérienne russe. L'Ukraine a encore partagé cette semaine des images de ses Mi-8 en action et la perte d'un Mig-29 a été annoncée (prouvant qu'ils continuaient à opérer), alors que la Russie a annoncé disposer de la suprématie aérienne sur l'Ukraine le 28 février. Elle affirme d'ailleurs avoir détruit plus d'hélicoptères et chasseurs ukrainiens que le pays n'en possédait avant la guerre...