Comment devenir Manager dans l’aéronautique ?

Blog Air&Jobs - Le monde aéronautique comporte de nombreuses filières et spécialités. Chacune d’entre elles doit être opérée par des opérateurs et techniciens, imaginée par des ingénieurs et supervisée et par des managers. C’est sur cette dernière voie que nous allons nous pencher aujourd’hui, en détaillant les métiers et compétences à développer quand on entend parler de “management aéronautique”.

Manager aéronautique, qu’est ce que ça veut dire ? Tout d’abord, il faut savoir que le terme “manager” englobe de nombreux métiers et domaines d’activité, mais n’est pas à proprement parler, une spécialité. On entend par manager aéronautique, toute personne supervisant des équipes dans les domaines commerciaux et logistiques dans le secteur aéronautique.

D’après l’ENAC qui propose en partenariat avec la TBS, une formation “aviation management”, on retrouve des métiers comme : Agent de réservation d’avion

Attaché commercial / Chargé de gestion clientèle

Chargé d’études marketing

Agent de transit

Assistant achats / Logistique / Qualité

Responsable centre d’affaire aéroport

Chargé d’affaires aéroport ou compagnie aérienne

Assistant responsable support clients chez des constructeurs aéronautiques

Assistant commercial chez des constructeurs aéronautiques Exercer ces métiers nécessite des compétences et surtout de solides connaissances du fonctionnement d’une plateforme aéroportuaire, ou d’une compagnie aérienne par exemple.

Ce sont d’ailleurs les principaux employeurs des profils diplômés par ces formations. Ainsi, chaque manager aéronautique se spécialisera en fonction de son domaine de compétence et des missions qui lui sont confiées. Mais chacun d’entre eux partagera la même compréhension du fonctionnement même des acteurs économiques, opérationnels et juridiques. Les formations à suivre Comme évoqué précédemment, l’ENAC et la TBS (Toulouse Business School) se sont associées pour créer ensemble le programme “Aviation Management“. D’une durée de 3 ans, ce diplôme ouvert à tous est accessible après avoir passé le concours d’entrée de la TBS. Ce Bachelor peut être complété par un Master de deux ans spécialisé en aéronautique, l’Aerospace Management, qui servira notamment à ceux ayant pour objectif d’évoluer à des postes de direction au sein d’une société aéronautique ou aérospatiale. L’ENAC et SUPAERO, proposent également des formations d’un an qui permettent de viser des postes de middle management, après avoir suivi six mois de stage opérationnel. La reconversion Evoluer dans un monde extérieur à l’aéronautique ne veut pas dire que vous ne pourrez pas y rentrer. En effet, les possibilités d’évolutions sont nombreuses dans les secteur.

Vous pouvez, en étant par exemple, ingénieur ou technicien, devenir cadre au sol, chef de projet ou encore chef d’équipe. Les entreprises ont même tendances à faire évoluer leurs cadres dans ce sens là, en privilégiant l’expérience et la connaissance opérationnelle.

Votre formation initiale peut donc traiter d’un tout autre domaine, sans pour autant que cela n’affecte votre future carrière de manager. Vous pouvez également mettre à niveau vos connaissances en suivant une formation Aviation & Aerospace prodiguée par HEC .

En effet, la maitrise de compétences en négociation, management et stratégie, propres à l’aéronautique ou l’aérospatial, est essentielle pour accéder à des postes à responsabilité. Cette formation peut être également suivie par des chefs d’entreprises ou directeurs de services qui évoluent au sein d’entreprise aéronautique pour s’adapter aux changements croissants que connait le secteur. Les compétences Devenir manager n’a rien d’anodin et quelques compétences sont à développer lorsqu’on se destine à superviser des opérations auprès d’un certain nombre d’employés. La maîtrise de l’anglais est essentielle pour communiquer avec vos fournisseurs, clients et collaborateurs.

Un sens sociable d’écoute, d’animation et de communication

Être capable de gérer des événements imprévus, internes ou externes

Avoir un esprit positif et ambitieux vous permettra de pousser vos équipes et d’entretenir une bonne cohésion d’équipe

Être passionné par l'aviation et entretenir sa curiosité est un des fondements même pour travailler dans ce domaine Toutes ces qualités vous permettront d'atteindre votre objectif et d'évoluer dans ce milieu si passionnant. Pour en savoir plus sur tous les métiers aéronautiques, rendez-vous sur http://blog.airnjobs.com/