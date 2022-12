Comment Airbus Helicopters renforce son site d’Albacete en Espagne

Site industriel et atelier MCO à Albacete chez Airbus Helicopters

Avant-dernier site en date d’Airbus Helicopters, l’usine d’Albacete (600 collaborateurs dans le sud de l’Espagne) va renforcer son importance au sein du groupe européen dans les années à venir. Inaugurée en 2007, elle est devenue centre d’expertise pour les poutres de toute la gamme d’Airbus Helicopters, dont celle du H160. Elle assure aussi des MCO sur une dizaine de slots, actuellement pour l’Armée espagnole, mais aussi pour l’export, comme actuellement sur des Cougar bulgares. Dès l’an prochain, Albacete hébergera le hub logistique de 50 000 m2 pour les composants destinés aux lignes d’assemblages du groupe, avec un entrepôt en train de sortir de terre : il sera opéré par Daher.

Retrofit des Tigre au standard Mk3

Progressivement, le site va aussi se configurer en vue du rétrofit des Tigre français et espagnols au standard Mk3. C’est Marignane qui sera chargé des trois prototypes (le vol du premier est attendu pour 2025), mais Albacete prendra la suite pour l’assemblage final de la série française (livrable à partir de 2029) et espagnole (à partir de 2030). Les Tigre Mk3 occuperont la moitié d’un hangar où sont assemblés actuellement les fuselages de NH90 avant d’être expédiés aux lignes d’assemblage final de Donauworth et Marignane. Un bâtiment dédié aux activités d’essais au sol et de mise en vol des Tigre Mk3 doit aussi être construit, les travaux commenceront en fin d’année prochaine.

Commande supplémentaire de NH90

Albacete mise aussi sur une commande supplémentaire de NH90 pour remplacer les 12 hélicoptères anti-sous-marins SH-60B de la Marine espagnole qui arrivent en fin de potentiel. Face au SH-660R de Lockheed Martin, le constructeur européen propose une variante du Sea Tiger produit à Donauworth, adaptée aux besoins espagnols. L’appareil disposerait d’une boule optronique MX-15, d’une capacité d’emport des torpilles Mk46 et Mk 54, et d’une liaison de données tactique HawkLink. A ce stade, le gouvernement espagnol n'a pas pris de décision, ni livré son calendrier, mais Airbus Helicopters communique sur une capacité à livrer les capacités demandées en 2027 pour une configuration minimale, et 2028 pour la totalité des options possibles (dont la liaison tactique L22 ou le missile Spike).

NH90 espagnols au standard 3

Le site d’Albacete profiterait doublement de cet éventuel contrat NH90 puisqu’il réalise déjà les parties avant et centrale du fuselage (l’arrière est livré par l’usine de Séville), et obtiendrait vraisemblablement l’assemblage final de ces NFH90. L’industrie espagnole, notamment l’électronicien Indra, bénéficierait également de retombées. Une douzaine d’appareils pourraient être commandés, peut-être vingt à terme. L’Espagne a déjà commandé 45 appareils par le passé, en deux contrats de 22 (déjà livrés, 15 à l’Armée de terre, six à l’Armée de l’Air et de l'Espace et un conservé comme prototype pour les versions suivantes), puis 23 engins.

Dans ce deuxième lot, la Marine espagnole bénéficiera d’ailleurs de six NH90 en version de transport, à partir de 2024. L’Armée de l’Air et l'Espace espagnole pourra elle compléter son parc de NH90 en service à l’Ala 48 avec six exemplaires d’un nouveau standard 3, doté d’une nouvelle autoprotection et d’un nouvel IFF, à partir de 2026. Les six appareils en service seront rétrofités à ce standard par la suite. Ces appareils sont utilisés pour les opérations spéciales, la récupération de personnel et la recherche et sauvetage.