Commande de 7,8 milliards de dollars pour de nouveaux F-35

Une modification de contrat pour 81 chasseurs F-35A supplémentaires

Le Département américain de la Défense a récemment annoncé une modification de contrat concernant la production de nouveaux F-35. Elle s'appliquera au titre du lot 17 et comprendra la production et la livraison de 126 F-35. Le F-35 opère à partir de 27 bases dans le monde et comprend, au stade actuel de développement du programme, plus de 2000 pilotes et 14 000 techniciens formés ainsi que plus de 920 chasseurs délivrés. La modification du contrat inclue 81 avions F-35A, la version à décollage et atterrissage conventionnel (CTOL) du chasseur de 5e génération :