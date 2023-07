Commande d'avions : Viva Aerobus s'engage sur 90 Airbus A321neo

90 Airbus A321neo de plus pour Viva Aerobus

La compagnie aérienne mexicaine signe un protocole d'accord sur 90 Airbus A321neo supplémentaires. Viva Aerobus en effet commandé ses premiers Airbus A321neo en 2018, soit une première tranche de 25 exemplaires, suivie d'une seconde pour arriver à 45 A321neo commandés fermes dont 19 livrés à fin mai 2023. Le transporteur a également 20 A320neo en flotte aux côtés de 20 A320ceo dont cinq en location. S'ajoutent neuf A321ceo également en location.

Renouvellement et croissance

Les futurs A321neo, qui peuvent prendre jusqu'à 240 passagers, serviront à la fois au renouvellement du parc actuel et notamment des A320ceo et à la croissance du réseau et du trafic. Viva Aerobus s'oriente clairement vers une flotte tout A321neo, ce qui se traduira par un net bond en capacité par avion. Les A320 prennent 186 passagers. Les A321neo sont attendus à partir de 2027.

Moteurs Pratt & Whitney GTF

Le protocole d'accord devrait logiquement se transformer en commande ferme d'ici à la fin de cette année puisque la compagnie aérienne a déjà fait le choix des moteurs qui propulseront les Airbus A321neo : le Pratt & Whitney GTF. Viva Aerobus a débuté avec le IAE V2500 sur ses A320ceo, puis fait le choix du GTF pour ses A320neo et reste donc fidèle au motoriste américain. La commande des moteurs s'accompagne d'un soutien MRO avec les services prévus dans la formule EngineWise.