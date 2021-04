Combat collaboratif entre drones armés

Multi-plateformes, Multi-domaines

Le test a été conduit le 26 mars dernier par le laboratoire de recherche de l’armée de l’air (US Air Force Research Laboratory, AFRL) sur le terrain d’essai de Yuma Proving Ground, en Arizona. Lors du test qui a été un succès, le drone de combat furtif XQ-58A Valkyrie (également appelé XQ-222) a ouvert en vol sa soute à armement, pour « libérer » un drone Altius-600. Ce mini-drone armable pourrait bien s'imposer comme solution générique puisque d’autres tests de lancement ont été menés précédemment sur d'autres plateformes, depuis un C-130J, un P-3 Orion, un hélicoptère UH-60, un Predator MQ-1C, et plusieurs véhicules terrestres y compris civils.

Spécifications

Selon le site Internet d'Area-I, l’Altius 600 aurait une autonomie de vol de 4 heures et un rayon d’action de 440 kilomètres. Offrant plusieurs types de lancement depuis un tube ou par des moyens pneumatiques (CLT, PILS, RIWP), il dispose d'une vaste gamme de charges utiles jusqu'à 3,5 kg allant de l'ISR à la munition. Une version anti-essaim de drones baptisée Morfius, et dotée d'une arme micro-onde a notamment été développée à partir de cette plateforme.

Coopération laboratoire-entreprises

Le drone Altius-600 a été conçu et fabriqué par l’AFRL (Air Force Research Laboratory) en partenariat avec Kratos et Area-I. Area-I est une entreprise spécialisée dans les mini-drones, et qui était enregistrée dans l’Etat de Géorgie jusqu’à son rachat, le 1er avril dernier, par le groupe Anduril Industries, qui s’est accompagné d’un changement de siège fiscal pour l’Etat du Delaware, plus conciliant fiscalement. Kratos Unmanned Air Systems spécialisée dans les drones low-cost, est l’une des trois sociétés américaines, avec General Atomics et Boeing, sous contrat avec l'US Air Force pour le programme d'UCAV Skyborg.