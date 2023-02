Combat aérien : Dassault Aviation lance le projet européen EICACS

Dassault Aviation coordonne les travaux d'un projet financé par l'Europe

Dassault Aviation a donné le coup d'envoi, le 3 février, au projet européen de standardisation du combat aérien collaboratif dénommé EICACS pour "European Initiative for Collaborative Air Combat Standardisation". Une formule un peu obscure pour un projet qui s'inscrit dans le programme de Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) puisqu'il "vise à définir, dans un cadre européen, les futurs standards d’interopérabilité pour le combat aérien collaboratif". Le projet est financé par le Fonds européen de défense à hauteur de près de 75 M€ pour un coût total estimé de 82,5 M€. La durée des travaux est de 40 mois

Agir en coalitions pour les forces aériennes européennes

Le projet EICACS "permettra de renforcer la capacité des forces aériennes européennes à conduire leurs missions toujours plus efficacement et à agir en coalitions faisant intervenir aussi bien des systèmes habités que non-habités, des systèmes de combat aérien futurs et des plates-formes existantes ainsi que leurs évolutions", souligne Dassault Aviation qui "se félicite du lancement de ces travaux d’une durée de trois ans qui fédèrent l’ensemble de l’industrie aéronautique de combat européenne, ainsi que différents partenaires du monde de la recherche, autour d’un projet crucial pour les forces aériennes de l’Union Européenne".

Un consortium de 37 industriels et organismes de recherche

Dassault Aviation va donc coordonner les travaux de 37 industriels et organismes de recherche issus de 11 pays de l'Union Européenne. Du côté français, on trouve l'INRIA, MBDA France et quatre entités de Thales aux côtés de huit entreprises allemandes : Airbus Defence and Space GmbH, Diehl Aero, Diehl Defense, ESG Elektroniksystem, Helsing, Hensoldt Sensors, Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft, Rohde & Schwarz. L'Espagne est aussi bien présente avec, là encore, Airbus Defence and Space, GMV Aerospace and Defence, Indra Sistemas, Sener Aeroespacial et l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Deux Italiens : Leonardo et ELT Elettronica et le suédois SAAB qui sont par ailleurs sur le projet concurrent Tempest. Autres pays présents : la Belgique (EASN Technology Innovation Services), le Portugal (Edisoft), la Roumanie (National Institute for Aerospace Research), la Grèce (Université de Patras), les Pays-Bas (Royal NLR) et la Croatie (Université de Zagreb).