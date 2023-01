COMAC livre son centième ARJ21

COMAC a livré son 100e avion ARJ21-700 à Air China, marquant une nouvelle phase de production de masse, d'exploitation à grande échelle et de développement en série.

COMAC livre son 100e avion ARJ21-700 à Air China La Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a livré jeudi 29 décembre 2022 son 100e avion ARJ21-700 à Air China. COMAC décrit cette étape comme le passage du programme ARJ21 à une nouvelle phase de "production de masse, d'exploitation à grande échelle et de développement en série". COMAC commente également cette réalisation : "La livraison du 100e avion après la production de masse est une étape importante pour tout type d'avion commercial. Cela signifie que les performances opérationnelles et le niveau d'exploitation de la flotte d'avions ARJ21 sont fondamentalement égaux à ceux des avions classiques, ce qui indique que la sécurité et la fiabilité de cet avion ont été pleinement testées par les compagnies aériennes et le marché de l'aviation civile.

COMAC livre son 100e ARJ21 à Air China le 29 Décembre 2022. pic.twitter.com/BWPnnVGNaw — East Pendulum (@HenriKenhmann) December 30, 2022

Les clients et les commandes en cours du ARJ-700 L'ARJ21-700, un avion produit par la socièté chinoise COMAC , est utilisé sur 316 routes reliant 118 aéroports en Chine. Il a déjà transporté près de 6 millions de passagers pour des compagnies telles que Chengdu Airlines, OTT Airlines (filiale de China Eastern), Jiangxi Airlines, et même Transnusa, son premier client international en Indonésie. Le 28 juin 2022, COMAC avait livré ses 67e et 68e ARJ21 à Chengdu Airlines et China Southern Airlines, qui sont également les deux seuls ARJ21 livrés au cours du premier semestre 2022. L'annonce officielle de la 100e livraison signifie que COMAC a livré 32 ARJ21 au cours du second semestre 2022, ce qui constitue non seulement le meilleur chiffre sur un semestre, mais bat également le record annuel de livraison de 23, atteint en 2020. Depuis la réception de son premier ARJ21 le 29 novembre 2015, Chengdu Airlines a reçu 34 appareils ARJ21 ; toutefois, COMAC en a ramené 7 depuis 2020 pour diverses raisons (changement de configuration du cargo, service charter, etc.), ce qui fait que la flotte actuelle d'ARJ21 de Chengdu Airlines s'élève à 27 appareils. La capacité de production annuelle actuelle de COMAC pour le programme ARJ21 a atteint 50 avions par an, avec un taux de production équilibré de 30 avions par an.