China Eastern Airlines: le premier Comac C919 a été livré

Le Comac C919 a été livré à l'aéroport de Shanghai-Hongqiao en Chine

Le Comac C919, un monocouloir conçu par la Commercial Aircraft Corporation of China pour concurrencer les Airbus A320 et Boeing 737, a été livré à l'aéroport de Shanghai-Hongqiao le vendredi 9 décembre 2022. L'entrée en service de l'appareil est prévue au printemps 2023. Il devra effectuer 100 heures de "vols de vérification" avec le régulateur CAAC avant de pouvoir entrer en service commercial au début de l'année prochaine. Le Comac C919 configuré pour accueillir 164 passagers affiche sur son fuselage la mention "le premier C919 du monde", en chinois et en anglais. China Eastern Airlines avait annoncé attendre un seul Comac C919 avant la fin de cette année et quatre autres l'année prochaine, mais ces quatre appareils ne sont désormais attendus qu'en 2023 et 2024. La compagnie a commandé 20 Comac C919 au total, ainsi que 35 ARJ-21 dont les livraisons devraient débuter dans environ trois ans.

Le Comac C919 a été certifié par la Chine en septembre 2022

Le nouveau monocouloir Comac C919 a été certifié par la Chine en septembre 2022, deux mois après avoir terminé sa campagne de vols de certification. Conçu pour transporter 158 passagers en version standard sur une distance de 4075 km, le Comac C919 est équipé de réacteurs CFM International LEAP-1C. Sa campagne formelle de certification a débuté fin 2020, trois ans et demi après son premier vol en mai 2017. Six exemplaires ont été prévus pour cette campagne.

Comac a reçu 330 nouvelles commandes pour ses avions monocouloirs

Comac est une entreprise chinoise qui fabrique des avions. Ils prévoient d'assembler environ 25 de leur modèle, Comac C919 chaque année jusqu'en 2030. Ils essaient également de réduire la quantité de pièces occidentales utilisées dans leur production, comme la société russe Irkut avec son modèle MC-21. Il y a un mois, Comac a annoncé avoir reçu 330 nouvelles commandes pour ses avions monocouloirs, 300 pour le Comac C919 et 30 pour l'ARJ21, passées selon l’agence Xinhua par les sociétés de leasing China Development Bank Leasing, ICBC Leasing, CCB Financial Leasing, BOCOM Leasing, CMB Financial Leasing, SPDB Financial Leasing et Suyin Financial Leasing.