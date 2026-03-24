Colombie : terrible crash d’un avion de transport militaire

Crash dramatique en Colombie tandis que l’armée se bat contre des milices proches du trafic de drogues. Lundi 23 mars à 9 h 50 heure locale (15 h 50 heure française), un avion de transport C130 Hercules de l’armée de l’air colombienne s’est crashé juste après avoir décollé de Puerto Leguizamo, près de la frontière avec l’Equateur. L’avion transportait deux bataillons de soldats. Au total, 114 passagers et 11 membres de l’équipage se trouvaient à bord. Le dernier bilan communiqué par les autorités locales fait état de 66 morts (58 soldats, 6 membres de l’armée de l’air et 2 policiers) et des dizaines de blessés.

Deuxième crash de C130 en un mois

Les causes du crash demeurent pour l’instant inconnues. Le constructeur Lockheed Martin a annoncé aux autorités colombiennes se tenir prêt à les aider dans l’enquête. Le C130 qui s’est crashé était fabriqué en 1984. Il avait été livré à la Colombie en 2020 et avait subi un grand entretien entre 2021 et 2023.

C’est la deuxième fois qu’un C130 se crashe en Amérique du Sud en moins d’un mois. Le 27 février, un appareil s'était crashé lors de son atterrissage près de La Paz, en Bolivie, alors qu’il transportait des billets de banque. L’accident a fait 24 morts. Ce type d’avion de transport capable de décoller et atterrir sur une piste non goudronnée est régulièrement utilisé dans les zones reculées.