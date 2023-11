Collision spectaculaire de deux avions sur l’Aéroport de Cologne/Bonn

Samedi dernier, une spectaculaire exercice de secours fut réalisée à l'aéroport de Cologne/Bonn en Allemagne. Cette intervention simulait une collision entre deux avions. Dans le cadre de cet exercice, les services de secours ont conduit les passagers à l'air libre et leur ont fourni des soins. Pour ajouter de la réalité à la situation, un expert a déclenché une énorme boule de feu pour simuler une explosion. Selon une représentante de l'aéroport, tout s'est déroulé comme prévu.

L'exercice n'a pas perturbé le fonctionnement normal de l'aéroport.

L'opération n'a eu aucune incidence sur l'activité du deuxième plus grand aéroport de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui a duré environ deux heures. Pour éviter toute confusion, des annonces publiques ont été diffusées, informant les personnes sur les lieux que les nombreuses lumières clignotantes et sirènes faisaient partie d'un exercice et ne signalaient pas un véritable accident. De nombreux spectateurs ont assisté à l'événement, qui s'est déroulé sur un terrain adjacent à l'aéroport.