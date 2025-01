Collision aérienne de Washington : une vingtaine de corps retrouvés

Les opérations de recherche des victimes se poursuivent aux abords de l'aéroport Ronald Reagan de Washington DC. Selon les chaînes de télévision américaines, "au moins 18 corps ont été retrouvés", suite à la collision intervenue mercredi soir entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne de la compagnie PSA Airlines, opérant pour American Airlines.

Les deux appareils sont tombés dans le Potomac

Il était environ 21 heures (heure locale), hier soir (3h du matin en heure française) quand un avion de la compagnie PSA Airlines (un Bombardier CRJ-700), une filiale du groupe American Airlines est entré en collision à moyenne altitude avec un hélicoptère militaire Sikorsky H-60 "Black Hawk", alors que l'avion était en phase d'approche pour atterrir sur l'aéroport Ronald Reagan de Washington DC. Sur les vidéos disponibles de l'accident, on voit très clairement l'hélicoptère se placer dans la trajectoire de descente de l'avion de PSA Airlines avant que la collision et une grande explosion n'ait lieu. Les deux appareils sont tombés dans le fleuve Potomac. Il y avait trois militaires à bord de l'hélicoptère et 64 personnes (60 passagers et quatre personnels d'équipage) à bord de l'avion de PSA Airlines qui venait de Wichita (Kansas). Selon les premières constatations, il y avait à bord de l'avion des patineurs artistiques qui revenaient d'un camp d'entraînement à Wichita. Les agences de presse russes Tass et Ria Novosti ont confirmé que Evgenia Chichkova et Vadim Naumov, champions du monde de patinage artistique 1994, devenus entraîneurs, étaient à bord de l'avion.

Des opérations de secours très complexes

Selon les premières informations, la tour de contrôle aurait bien contacté le pilote de l'hélicoptère pour le prévenir de la proximité du vol PSA Airlines, peu de temps avant la collision, sans avoir eu de réponse. Il semblerait que l'hélicoptère faisait un "vol d'entraînement". Des interrogations se font jour sur l'éventualité que le système TCAS (Traffic Collision Avoidance System), qui permet normalement de détecter l'approche dangereuse d'un autre aéronef, ait pu avoir une défaillance. Le trafic sur l'aéroport de Washington a été suspendu pour une durée indéterminée. En raison de la complexité des secours, du froid et de conditions climatiques, les opérations de recherche des victimes pourraient prendre plusieurs jours.