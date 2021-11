Collins va moderniser les C-130H indonésiens

Flight2 pour moderniser le cockpit d'origine du C-130H

L'armée de l'air indonésienne rejoint une liste croissante de clients, dont l'Armée de l'Air française, qui ont choisi Collins Aerospace pour son effort de modernisation de l'avion de transport militaire C-130H Hercules. En tant qu'entrepreneur de GMF, Collins Aerospace fournira sa solution avionique Flight2, qui transforme les commandes analogiques d'origine du C-130 qui accusent leur âge en un cockpit numérique moderne en verre.

Sept écrans multifonctions

La modification avionique Flight2 remplacera les instruments analogiques du C-130H par le biais de sept écrans multifonctions, trois unités d'affichage de contrôle et un nouveau pilote automatique numérique. L'avion sera également équipé du système de gestion de vol Required Navigation Performance/Area Navigation, avec un logiciel de largage de précision à haute altitude. Cette modernisation aidera l'armée de l'air indonésienne à optimiser ses opérations, à améliorer la connaissance de la situation par les pilotes et à minimiser les temps d'immobilisation des appareils.

370 C-130 mis à niveau

En passant au Flight2, le C-130H de l'armée de l'air indonésienne sera ainsi en conformité avec les normes les plus récentes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, tout en le dotant d'un avantage tactique dans les opérations militaires. Collins Aerospace a livré plus de 2 900 solutions Flight2 pour des aéronefs militaires à voilure fixe et à voilure tournante, dont 370 C-130 mis à niveau, ou sous contrat pour être mis à niveau, dans 16 pays différents.