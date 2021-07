Collins lance Perigon, ordinateur nouvelle génération de contrôle de vol et de gestion de véhicules.

Perigon, à destination des plateformes commerciales et de défense.

Collins Aerospace a annoncé le 20 juillet 2021 le lancement de son ordinateur Perigon, disponible pour une large gamme de plateformes commerciales et de défense. Avec sa puissance de calcul avancée, son architecture à système ouvert et la flexibilité de sa configuration, Perigon est conçu pour répondre aux besoins futurs en matière de contrôle de vol et de gestion de véhicules. "Plus de capacités nécessitent une augmentation proportionnelle de la puissance de traitement. C'est là qu'intervient Perigon. Avec sa combinaison unique de puissance et de flexibilité, Perigon est prêt à aider les clients à répondre aux exigences de l'informatique de vol de demain", a déclaré Kim Kinsley, vice-président et directeur général des systèmes de contrôle de l'environnement et de la cellule pour Collins Aerospace.

Lancé à Farnborough 2018

Lors du Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2018, Collins a annoncé le développement d'un ordinateur de gestion de véhicule de nouvelle génération conçu pour prendre en charge le vol autonome. Depuis lors, Collins a construit un prototype fonctionnel et effectue actuellement des tests de développement et d'intégration détaillés, dans l'optique de tests de qualification en 2022.

Puissance de calcul avancée, architecture à système ouvert

Perigon aura la capacité de fournir une puissance de traitement 20 fois supérieure à celle des ordinateurs de commande de vol existants de Collins. Combinée à sa conception à système ouvert, la puissance de calcul élevée de Perigon permettra aux clients de le charger avec une variété d'applications logicielles complexes, notamment des commandes de vol autonomes et électriques, la cybersécurité, la gestion des véhicules et la maintenance prédictive. En outre, des fonctions qui nécessitaient auparavant plusieurs ordinateurs sur une même plate-forme pourront désormais être exécutées par Perigon seul, grâce à sa puissance de traitement accrue. Cela pourrait permettre de réduire le nombre d'ordinateurs à bord et de bénéficier ainsi d'économies d'espace, de poids et de coûts.