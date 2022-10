Collins équipe les C-130 de l'armée de l'air chilienne avec la NP2000

Une hélice produite en France...

Collins Aerospace équipe désormais le premier C-130 de l'armée de l'air chilienne (CAF) d'hélices NP2000. Cette installation constitue la première modernisation de C-130 avec le système NP2000 en dehors de ceux de l’US Air Force. Dans le cadre de la commande chilienne, Collins va ainsi moderniser la flotte de C-130 de l'armée de l'air chilienne, notamment les variantes des modèles C-130B, C-130E, KC-130R et C-130H.

...Chez Collins à Figeac...

Doté de huit pales en composite et d’un système de commande électronique des hélices (EPCS), le système d'hélices NP2000 offre plusieurs avantages par rapport aux anciens systèmes. Un des principaux avantages de cette hélice, produite chez Collins (ex Ratier) Figeac, est de permettre une franche augmentation des performances du C-130H sans modifications de la motorisation. Le système permet ainsi jusqu'à 20 % d'augmentation de la poussée au décollage, environ 20 dB de réduction du bruit dans le cockpit et jusqu'à 50 % de réduction des heures de maintenance. Un autre gain significatif se situe au niveau des vibrations et du bruit générés. En passant de quatre à huit pales, le système est beaucoup plus équilibré et génère moins de vibrations sur l'ensemble de l'appareil.

...Qui équipe les variantes du C-130, E-2 et C-2 ainsi que P-3 Orion

Outre les variantes du C-130, le système NP2000 est en service chez des clients américains et internationaux sur les E-2 et C-2 de Northrop Grumman depuis 2004, avec plus d'un million d'heures de vol. L'utilisation du système NP2000 est également prévue sur le P-3 Orion.