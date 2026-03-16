Collins avance sur le turboréacteur hybride SWITCH

Premiers essais des systèmes électriques de Switch

Collins Aerospace a entamé les premiers essais des systèmes d'entraînement à moteur électrique dans le cadre du projet Switch de Clean Aviation de l'Union européenne, une étape clé vers la démonstration de la technologie hybride-électrique sur un moteur Pratt & Whitney GTF à taille réelle. Des essais en laboratoire intégrés du sous-système de groupe motopropulseur hybride-électrique, comprenant des moteurs-générateurs, des contrôleurs et des systèmes de distribution d'énergie, sont menés au sein de « The Grid », le laboratoire de Collins dédié aux systèmes d'alimentation électrique, situé à Rockford, dans l'Illinois.

Optimiser le rendement des moteurs à différentes phases de vol

Le projet SWITCH vise à démontrer le potentiel des technologies hybrides-électriques pour optimiser le rendement des moteurs à différentes phases de vol pour les futurs avions court et moyen courriers. Les sous-systèmes clés validés à The Grid, notamment deux moteurs-générateurs de classe 2 mégawatts, seront intégrés à un démonstrateur de moteur hybride-électrique Pratt & Whitney GTF dans le cadre de la prochaine phase d'essais, puisque le turboréacteur a été sélectionné à cet effet. Dans un second temps, le projet doit intégrer un système de récupération de chaleur pour améliorer l'efficacité énergétique du turboréacteur hyrbidé, mais également réduire les émissions de NOx et de nvPM, soit respectivement les oxydes d'azote et les particules éjectées par la tuyère.

L'hybridation sur les monocouloirs du futur

« Le lancement des essais du sous-système de groupe motopropulseur constitue une étape clé pour démontrer le potentiel de l’application de systèmes plus électriques aux futurs avions commerciaux », a déclaré Kristin Smith, vice-présidente des systèmes d’alimentation électrique chez Collins Aerospace. « La technologie hybride-électrique a le potentiel de transformer l’aviation en permettant une meilleure efficacité énergétique sur de multiples plateformes futures, y compris les avions monocouloirs de nouvelle génération », ajoute-t-elle.

Haute tension et forte puissance électrique

Le groupe motopropulseur SWITCH intègre plusieurs composants clés développés dans des centres de recherche et développement à travers l’Europe. Collins Aerospace a conçu et produit des moteurs électriques et des contrôleurs de classe mégawatt dans son usine de Solihull, au Royaume-Uni, tandis que les composants de distribution d’énergie, notamment un contrôleur de puissance à semi-conducteurs et un panneau de distribution d’énergie, ont été conçus à Nördlingen, en Allemagne. Le système d’interconnexion de câblage électrique haute tension développé par GKN Aerospace a été construit à Papendrecht, aux Pays-Bas. SWITCH est le fruit d'une collaboration entre MTU Aero Engines AG, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, GKN Aerospace, Airbus et plusieurs instituts de recherche européens. Collins Aerospace participe également à plusieurs projets Clean Aviation en cours visant à permettre la propulsion hybride-électrique et des architectures d'avions plus électriques sur des plateformes régionales et à court et moyen rayon.