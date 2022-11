Collins Aerospace et Hainan Airlines signent un accord sur FlightSense

L'accord FlightSense est un programme de maintenance sur mesure conçu pour les besoins opérationnels uniques de Hainan Airlines. Collins contribuera à garantir la disponibilité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de Hainan Airlines. Les produits pris en charge dans le cadre de ce contrat comprennent les systèmes de gestion de l'air et d'alimentation électrique de la flotte de 40 appareils B787 de Hainan Airlines. En outre, Collins continuera à fournir à Hainan Airlines des services MRO exceptionnels à un coût réduit, tout en s'appuyant sur les capacités techniques distinctives des équipementiers de Collins pour optimiser les performances des produits et le temps de fonctionnement des avions.

" Il s'agit d'un contrat important pour Collins et Hainan Airlines alors que nous entamons une nouvelle relation de support pour leurs B787, une étape importante pour FlightSense en Chine ", a déclaré Mike Yue, directeur régional, gestion des clients et des comptes. "Nous sommes impatients de fournir des services MRO plus complets pour assurer la santé de la flotte de Hainan Airlines et une efficacité opérationnelle accrue."

Wang Qi, directeur général du département des achats de Hainan Airlines, a déclaré : "Hainan Airlines bénéficiera des services dédiés de Collins Aerospace."