Cobham Aerospace Communications modernise le système de gestion audio du C-130H français

C-130H : certificat de type supplémentaire de la DGA pour le premier prototype

Collins Aerospace avait été désigné par la DGA comme maître d'œuvre pour la modernisation de 14 C-130H Hercules pour l'armée de l'air française. L'AMS a été installé sur le premier prototype qui a récemment reçu son certificat de type supplémentaire de la DGA, ce qui permet de poursuivre la modernisation de la flotte restante de C-130H. L'avionique modernisée est composée de la solution avionique Collins Aerospace Flight2 complétée par le système de gestion audio conçu et produit par Cobham Aerospace Communications. Cette nouvelle avionique et ces nouveaux équipements de mission améliorent les capacités opérationnelles de l'avion.

Le système de gestion audio de Cobham Aerospace Communications permet de contrôler toutes les fonctions audio de l'avion

Le système de gestion audio de Cobham Aerospace Communications permet de contrôler toutes les fonctions audio de l'avion. Les principaux éléments de l'AMS consistent en une unité de gestion audio et huit panneaux de contrôle audio. L'AMS fournit aux membres d'équipage un accès audio intelligible aux intercommunications, aux radios de mission, aux radios de navigation, aux messages d'avertissement et aux tonalités. Nicolas Bonleux, Président de Cobham Aerospace Communications, a déclaré : "Nous, Cobham, sommes très fiers de contribuer au programme de rénovation du C130H et à sa certification avec notre ensemble unique de technologies. Nos produits offrent une combinaison de flexibilité et de performance qui répond exactement aux exigences de la mission. Nous sommes convaincus que ce système audio personnalisé répondra aux attentes de l'armée de l'air française".

Une expérience précieuse dans le processus de certification

"L'expérience de Cobham Aerospace Communications en matière de systèmes de gestion audio pour les avions commerciaux a été précieuse dans le processus de certification commerciale du C-130H", a déclaré Fabien Willig, directeur de la gestion du programme EuMEA d'avionique militaire chez Collins Aerospace. "Les équipes techniques de Cobham ont pu travailler conjointement avec les nôtres, et de manière efficace avec notre partenaire Lockheed Martin pour apporter des solutions innovantes sur ce programme de modernisation".