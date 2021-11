CMA CGM prend à son tour de l'Airbus A350 Fret

Airbus A350 Fret : Air Lease Corp. et CMA CGM

Le futur Airbus A350 Fret compte désormais deux clients : le groupe maritime et logistique CMA CGM a en effet décidé d'équiper sa division de fret aérien avec quatre exemplaires de cet appareil dont le premier client, Air Lease Corp., avait été dévoilé lors du Dubai Airshow 2021. CMA CGM s'engage sur quatre exemplaires s'ajoutant aux sept d'Air Lease Corp. Au total, Airbus a donc deux clients pour onze A350 Fret. CMA CGM est déjà un opérateur d'avions cargos Airbus puisque sa division fret a acquis des A330-200F opérés par Air Belgium.

Un futur avion qui commence à se préciser

CMA CGM a clairement des ambitions dans le secteur du fret aérien comme le montre également sa commande pour deux Boeing 777 Fret, il y a quelques semaines. Du côté d'Airbus, on commence à sortir du bois sur les caractéristiques et performances du futur avion qui sera propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97. La longueur fuselage de l'A350 Fret se situera entre celles de l'A350-1000 (73,8 m) et de l'A350-900 (66,8 m) par la suppression de cinq cadres à l'avant de l'avion, soit 3,2 m de moins que l'A350-1000.

Vers les 109 tonnes de charge marchande ?

Chez Airbus, on travaille à trouver la bonne formule pour l'A350 Fret et on vise une charge marchande au moins équivalente à celle de l'actuel 777 Fret (102 tonnes) et s'approchant au plus près de celle des 747-400 (113 tonnes) tout en offrant une distance franchissable équivalente, voire même supérieure. Certains évoquent donc 109 tonnes de charge marchande. Affichant une charge maxi au décollage inférieure de 2 tonnes par rapport à celle de l'A350-1000, la version cargo aurait une distance franchissable équivalente à celle des 747-400F et 747-8F. Une variante répondant plus aux besoins des intégrateurs de type FedEx ou UPS permettrait de prendre un peu plus de 90 tonnes sur près de 6 000 nm, selon les sources, la fourchette est de 92 à 95 tonnes.