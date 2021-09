CMA CGM commande deux Boeing 777 cargos

Deux Boeing 777 Fret pour commencer ?

Le groupe CMA CGM continue d'amplifier sa présence sur le segment du fret aérien comme l'illustre la commande ferme de deux Boeing 777 Fret qui vont lui permettre d'élargir son offre de transport avec un appareil qui peut prendre 102 tonnes sur plus de 9 000 km. Depuis son lancement, l'appareil s'est vendu à 295 exemplaires dont 32 auprès de clients non identifiés. Fort possible que cette commande du groupe CMA CGM ne soit qu'une première tranche qui sera suivie d'autres. Parmi les clients non identifiés : un contrat passé en mai 2021 pour six Boeing 777 Fret et un autre passé en juillet 2021 pour cinq exemplaires.

Compléter les Airbus A330-200 Fret

De par leurs caractéristiques et performances, les Boeing 777 Fret viennent compléter le parc d'Airbus A330-200 Fret avec lequel la division Fret aérien du groupe a commencé. Des A330-200 Fret acquis auprès de Qatar Airways et opérés par Air Belgium pour le compte de CMA CGM. Les opérations commerciales ont débuté en mars 2021 avec un premier vol entre Liège (Belgique) et Chicago, suivi par d’autres vols vers New York, Atlanta et Dubaï.

Un réseau qui n'a pas fini de s'étendre

Le réseau aérien du groupe CMA CGM n'a donc pas fini de s'étendre, porté à la fois par le manque de capacité globale en raison de volumes de soutes dans les avions passagers qui n'ont toujours pas retrouvé leurs niveaux d'avant 2019 et l'accélération des ventes en ligne partout dans le monde. Avec en arrière-plan, le remplacement des quadriréacteurs Boeing 747.