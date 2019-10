Cloud souverain : feu vert à Dassault Systèmes

La France a décidé de relancer son projet de Cloud souverain après une première tentative ratée en 2015. A l'occasion de la conférence Criteo IA Labs qui s'est déroulée à Paris, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a annoncé que "la France a engagé les sociétés Dassault Systèmes et OHV pour élaborer des plans visant à briser la domination des entreprises américaines en matière de cloud computing". "Nous avons demandé à Dassault Systèmes et OHV de travailler sur ce projet et nous aurons les premiers résultats en décembre 2019", a ajouté Bruno Le Maire. Et ce dernier de préciser que le "projet serait réalisé au niveau franco-allemand dans un premier temps". Lors de notre entretien avec David Ziegler, vice-président Aérospatiale et Défense de Dassault Systèmes, lors du dernier Salon du Bourget, ce dernier avait indiqué que "80 % de nos solutions sont sur le Cloud et nous travaillons énormément avec nos clients pour transférer toutes nos opérations pour aller plus loin encore".

"Nous sommes désormais capables d'opérer sur tous les continents. Cela permet à nos clients de disposer d'un cloud souverain. Leurs données et leurs serveurs sont hébergés chez eux ou dans le pays de leur choix, ce qui leur permet d'être en plein compatibilité avec leurs contraintes fiscales et légales", expliquait David Ziegler qui ajoutait : "cela est fondamental dans le cadre des programmes de défense. Disposer d'un cloud souverain français est d'ailleurs l'objet de nos discussions avec la DGA et les industriels concernés". (cf. Air & Cosmos n° 2650, pages 32-33).