Clin d’œil depuis l’ISS à la mission Apollo 12

La mission Apollo 12, composée de Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon (tous trois disparus aujourd’hui), s’était déroulée du 14 au 24 novembre 1969. Malgré un départ mouvementé (le lanceur Saturn 5 avait été frappé par la foudre 36 secondes après le décollage), elle avait permis le deuxième débarquement d’astronautes américains, qui avait duré près de 32 heures, soit une dizaine d’heures de plus que Neil Armstrong et Buzz Aldrinquatre mois auparavant.

Cinquante ans jour pour jour plus tard, les astronautes américains Christina Koch, Andrew Morgan et Jessica Meir, accompagnés de l’astronaute italien Luca Parmitano, ont rendu hommage à la mission Apollo 12, alors qu’ils terminaient les préparatifs de la 222e sortie extravéhiculaire effectuée à l’extérieur de la Station spatiale internationale – destinée à réparer le spectromètre magnétique alpha AMS-02, cette sortie, effectuée par Luca Parmitano et Andrew Morgan, a duré 6 heures et 39 minutes.

D’Apollo à Artemis.

Les quatre astronautes se sont ainsi déguisés en contrôleurs de vol de l’ère Apollo, affublés de chemises blanches (mais aussi du célèbre gilet blanc de Gene Kranz pour Andrew Morgan), de cravates, de protections de poche et de lunettes à monture noire en corne, ou d’une robe grise des années soixante pour Jessica Meir.

Cette dernière a pour l’occasion posté ce message sur son compte Twitter : « Aujourd'hui, à l'occasion du 50e anniversaire du lancement d'Apollo 12, nous rendons hommage aux équipes de contrôle de vol et d'appui au sol et à tous ceux qui ont travaillé en coulisse pour nous permettre d'envoyer les premiers humains sur la Lune. Nous à la Nasa, sommes impatients d’y retourner avec les missions Artemis ! »