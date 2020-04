Clap de fin pour le Boeing 737NG

Quatre versions du NG

Le Boeing 737NG, soit les quatre versions du type (-600, -700, -800 et -900, bien que la version -600 peu vendue ait été retirée du catalogue en 2016) a tiré sa révérence en janvier 2020 après que les deux derniers appareils aient été livrés à la compagnie aérienne chinoise China Eastern Airlines. C'est le 19 novembre 1993 que Boeing annonça le lancement du programme NG, acronyme de Next Generation, visant à concurrencer l'arrivée de l'Airbus A320 sur le marché des monocouloirs.

Voilure, empennage, cockpit et cabine

Si l'aspect extérieur général est à priori similaire avec les anciens 737, les modifications sont toutefois poussées sur les quatre appareils qui composent la nouvelle gamme. La voilure se voit dotée d'un nouveau profil d'aile, avec corde et envergure allongées, avec ajout de winglets. La dérive est redessinée, le cockpit se voit équipé d'une nouvelle avionique et l'aménagement cabine tire parti de celui réalisé sur le "triple sept" soit le 777.

CFM56-7B

La motorisation, confiée à CFM, voit les appareils équipés des CFM56-7B, qui remplacent les CFM56-3 et 3B1 équipant les précédentes versions (la première cure de jouvence du 737 remontant à 1979) qui ont l'avantage d'être moins gourmands en kérosène et d'avoir une empreinte acoustique adoucie. En vertu de ces modifications, l'autonomie de l'appareil passe à 3 000 nautiques, soit un peu plus de 5 600 km.

Le premier appareil, un 737-700, a effectué sa sortie d'usine le 8 décembre 1996. Ce sont pas moins de 6 900 biréacteurs du type qui ont été livrés par Boeing aux compagnies aériennes et autres transporteurs tout au long de la carrière de l'appareil.