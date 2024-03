Cinq nouvelles PME spatiales labellisées par le CNES

Lilium et Atlantic Aviation s'unissent pour électrifier la mobilité aérienne régionale aux États-Unis

Lilium et Atlantic Aviation annoncent la signature d'un protocole d'entente visant à électrifier les infrastructures aéroportuaires existantes et à soutenir la mobilité aérienne régionale. L'accord vise à assurer la compatibilité des aéroports actuels et futurs avec le Lilium Jet et à établir un réseau planifié pour soutenir les opérateurs de l'aéronef.