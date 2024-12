Chute de Bachar al-Assad : la Russie est-elle en train d'évacuer ses troupes par les airs ?

Le 27 novembre, les différents groupes rebelles syriens déclenchaient une offensive surprise, prenant au dépourvu les Forces armées syriennes et leurs alliés. Une semaine plus tard, le régime de Bachar al-Assad tombait. L'une des nombreuses conséquences à cette chute est l'évacuation des troupes russes en Syrie. Cette évacuation est visible sur les sites de live tracking car au moins deux avions de transport stratégiques An-124-100 Condor ont effectué une rotation entre la Russie et la Syrie. Pour rappel, le Condor dispose d'une large et longue soute pour transporter des matériels de grandes tailles ainsi qu'une masse totale en soute de 120 tonnes.

Les avions russes se posent et décollent en Syrie depuis la base russe d'Hmeimim (gouvernorat de Lattaquié, Syrie), plaque tournante du soutien militaire russe envers le régime syrien de Bachar al-Assad. Depuis 2015, de nombreux avions et hélicoptères de combat russes ont été déployés depuis cette base alors que les avions de transport assuraient des tournantes de troupes fraiches et nouveaux matériels. La base aérienne était aussi utilisée par l'Aviation navale russe pour effectuer des patrouilles en mer Méditerranée ou encore protéger les approches de l'autre emprise russe en Syrie : le port de Tartous.

Alors bien évidemment, l'image ci-dessous ne montre pas que les hangars sont vides mais étonnamment, plus aucun avion et hélicoptère de combat n'est visible sur les parkings ou sur le tarmac alors que les images satellites des dernières années confirment à chaque fois la présence de nombreux appareils en dehors des hangars.

Satellite images of Khmeimim Air Base near Latakia, Syria, show the Russian base is nearly empty of aircraft, with only three IL-76 planes, one AN-124 plane, and one Su-24 plane remaining. The Russians might have given up on Syria pic.twitter.com/f4IFm64m5q

À cela s'ajoute également une vidéo disponible en sources ouvertes. Une personne a filmé une colonne de véhicules russes non loin de la côte, en direction de Tartous. Elle montre des systèmes antiaériens longue portée S-300 et Tor (SA-15 Gauntlet). Il est fort probable que ces systèmes étaient chargés de la défense aérienne de la base d'Hmeimim et vont être transbordés sur un navire cargo.

Russian forces leaving the Hmeimim base in Latakia and evacuating their S-300 and Tor-M1 air defense systems to the port of Tartous. pic.twitter.com/cJfLrI8jn5

Comme expliqué précédemment, en plus de la base aérienne d'Hmeimim, la Russie détient aussi une partie du port de Tartous. Toute la partie nord du port est gérée par la Marine russe et ce, depuis de nombreuses années car cette présence navale existe depuis la guerre froide. Comme Hmeimim, des mouvements ont également été enregistrés. Comme démontré par les experts navals H I Sutton (@CovertShores) et MT Anderson ( @MT_Anderson ), la base en question est vide : pas un sous-marin de la classe Kilo, navire de guerre ou encore cargo de la Marine russe se trouve à quai. Mais si les deux experts s'accordent sur un potentiel départ des Russes de Tartous, il est encore trop tôt pour définitivement confirmer l'évacuation.

***UPDATE*** As-of today, #Russian Navy ships appear to still be largely absent from Tartus, Syria. Low res SAR (radar) satellite imagery, but sufficient to count ships at the Russian Navy pier. #OSINT Awaiting high-res, and watching other ports in Med and transit routes pic.twitter.com/1E2refl1S9

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺 3m📷 from the port of Tartus on 9 December 2024 Appears that all 🇷🇺navy vessels have departed from the military piers Doesn't 100% mean that they've evacuated but it's starting to look that way... Time to watch Tobruk maybe? pic.twitter.com/CJW9rYXZ5U

Un enjeu plus global

Pour l'instant, il n'existe pas encore de confirmation d'un retrait russe de Syrie mais, comme démontré précédemment, une forte diminution des effectifs militaires russes est en cours. Les moyens de transport aériens lourds semblent limités et laissent à penser que les Forces aériennes russes n'ont pas mis en place un pont aérien pour évacuer les blindés, véhicules blindés, camions, systèmes antiaériens,... vers la Russie. Alors bien évidemment, des mouvements de plusieurs An-124 et Il-76 ont été confirmés, mais ils ne sont en tout cas pas comparables par rapport au pont aérien créé par l'US Air Force entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient en passant par l'Europe. À la fin de l'année 2023, suite à la montée des tensions au Moyen-Orient, de nombreux systèmes antiaériens et antimissiles, sans compter des renforts supplémentaires, ont été déployés grâce à un pont aérien. Pour la seule journée du 29 octobre, ce sont pas moins de 53 avions de transport stratégique C-17A Globemaster III et 7 avions de transport stratégique C-5M Super Galaxy qui étaient visibles sur les sites de live tracking entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Si le désengagement se confirme, celui-ci sera donc principalement effectué par des moyens maritimes. À voir si les cargos rentreront en Russie par l'océan Atlantique... ou s'ils seront déployés, ce qui est plus que probable au vu de la demande en matériels, en Crimée ou en Ukraine afin de soutenir les Forces russes déployées dans l'invasion de l'Ukraine.

Enfin, certaines annonces laissent à penser que la Russie est en discussion avec plusieurs groupes rebelles pour garder la base navale et la base aérienne. Celles-ci sont stratégiques pour la Russie, la première étant la seule base navale russe en mer Méditerranée alors que la seconde est la base aérienne russe la plus au sud à travers le monde. Elle est d'ailleurs placée aux portes de l'Afrique, permettant à la Russie d'alimenter ses Forces armées et groupes paramilitaires déployés sur ce continent. La perte de ces deux bases aurait donc un impact bien plus large que la simple perte d'un allié russe au Moyen-Orient, avec par exemple un risque pour Moscou de revoir totalement sa politique d'influence en Afrique.