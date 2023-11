Christine Ourmières-Widener prend les rênes des entreprises du pôle aérien du groupe Dubreuil

C'est chose faite. Depuis le 1er novembre, après une période de transition de quatre mois, Christine Ourmières-Widener a pris seule les rênes des entreprises du pôle aérien du groupe Dubreuil, en ayant pris les fonctions de PDG d'Air Caraïbes, et de présidente d'Air Caraïbes Atlantique, de French bee et Hi line Cargo. Ce changement à la tête de la gouvernance du pôle aérien se fait en parallèle de l'accession de Paul-Henri Dubreuil aux fonctions de PDG du groupe éponyme, en remplacement de son père Jean-Paul Dubreuil.

Une carrière dans l'aérien déjà bien remplie

"Je suis honorée de prendre le relais de Marc Rochet en tant que présidente des entreprises du pôle aérien du groupe Dubreuil. Son bilan de plus de 20 ans est impressionnant. Sous son mandat, le pôle aérien du Groupe a pris un magnifique envol. La nouvelle gouvernance a de nombreux projets et une vision moderne et dynamique. L'aviation traverse aujourd'hui une période de défis importants et complexes sur lesquels nous avons un rôle important à jouer. Relever ces challenges avec nos équipes et continuer de multiplier les succès du pôle aérien du groupe Dubreuil sera ma priorité", déclare Christine Ourmières-Widener.

Christine Ourmières-Widener était, avant sa nomination à la tête du pôle aérien du groupe Dubreuil, PDG de la compagnie TAP Air Portugal de juin 2021 à mars 2023, et elle a aussi été directrice générale de la compagnie aérienne Flybe de janvier 2017 à mai 2019. Marc Rochet demeure administrateur du Groupe Dubreuil Aéro et des compagnies. Elle a débuté sa carrière dans l'aérien chez Air France en 1988.