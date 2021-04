Chine: L'APL renforce les communications avec ses SNLE

Ordre de tir nucléaire

Des rumeurs circulent depuis l'année dernière sur une évolution de l'appareil de transport Y-9 chinois, dédié au relais des communications entre la Commission Militaire Centrale et les SNLE, afin de transmettre les ordres de tir nucléaire. Des clichés d'un prototype pris en septembre 2020 sur l'aéroport de Dunhuang, dans la province du Gansu à proximité du centre d'essais balistiques de Korla, ont été mis en circulation sur le réseau social Weibo la semaine dernière pour démontrer l'existence de cet appareil. Une capacité primordiale puisqu'en cas d'attaque nucléaire, ces appareils pourraient constituer le seul canal par lequel les autorités chinoises pourraient transmettre leurs ordres.

Le TACAMO chinois

En 1962, l'US Navy avait déployé un appareil analogue, le C-130Q TACAMO 'Take Charge And Move Out" embarquant 4 opérateurs radio à bord et capable de communiquer avec les sous-marins en plongée en tirant derrière lui une antenne de plus de 10 000 m placée sur la rampe de chargement arrière. La Marine Nationale avait étudié au cours des années 90 un projet similaire avec Thalès Communications mais sans y donner suite. Les ondes VLF sont en effet plus discrètes que les communications par satellites. Ayant la propriété de traverser l'eau, elles permettent de communiquer avec un sous-marin sans que celui-ci ne soit obligé de faire immersion comme avec les SATCOM. Mais en raison des longueurs d'ondes employées, les antennes sont de taille considérable. Comme les Boeing 707 E-6B Mercury qui ont remplacé les C-130Q, le Y-9T emporterait 2 antennes filaires, une STWA inférieure à 2000m et une LTWA d'environ 8000m. Les clichés montrent clairement qu'il est doté d'antennes ESM conformes de part et d'autre du fuselage, ainsi que d'une troisième au sommet de sa dérive. Le premier vol de l'appareil aurait eu lieu lors de l'automne 2020.

Un Nouvel Y-9

Le premier prototype de Y-9 est sorti des usines de Shaanxi en 2011 dans le but de remplacer les avions de transport Y-8 tout en augmentant leur rayon opérationnel (de 5000 à 2200 km en fonction de la charge embarquée) comme leur capacité d'emport (20 T). L'APL dispose de plusieurs versions de cet appareil en dehors des missions de transport. Le Y-9DZ SAR/Sigint, le Y-9G de brouillage offensif "stand-off", le Y-9 XZ pour les opérations psychologiques, et enfin le KJ-500 AEW. TACAMO, P-8A Poseidon, Compass Call, Commando Solo, AWACS... Comme pour le spatial militaire, l'APL cherche à se doter des mêmes plateformes de missions que les forces américaines.