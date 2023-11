China Eastern Airlines commande des moteurs GEnx pour équiper sa flotte de Boeing 787

25 GEnx-1B pour équiper la flotte de Boeing 787 de China Eastern Airlines

China Eastern Airlines a annoncé le 6 novembre 2023 une commande de 25 moteurs GEnx-1B pour équiper sa flotte de Boeing 787 lors du 6ème salon international des importations de Chine. La commande comprend également un accord de services TrueChoiceTM à long terme. China Eastern Airlines est un client de GEnx depuis 2018, lorsqu'elle a acheté pour la première fois 15 avions Boeing 787 équipés de moteurs GEnx, ainsi que l'accord de services TrueChoiceTM.

3 000 moteurs en service et en carnet de commandes



La famille de moteurs GEnx compte plus de 50 millions d'heures de vol depuis son entrée en service en 2011 et représente près de 3 000 moteurs en service et en carnet de commandes, y compris les pièces de rechange. À l'heure actuelle, six des sept compagnies aériennes chinoises qui exploitent des flottes de Boeing 787 ont choisi le moteur GEnx. Ce moteur équipe plus de 90 % des Boeing 787 en Chine, totalisant plus de 6,8 millions d'heures de vol. Le GEnx-1B équipe deux avions 787 sur trois en service. Selon le motoriste, ce moteur permet également d'économiser 1,4 % de carburant pour une mission type du 787 par rapport à ses concurrents. Ces économies de carburant supplémentaires permettent de réduire de plus de 2 millions de livres de CO2 par avion chaque année.