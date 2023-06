Changements à la direction du pôle aérien du groupe Dubreuil

Changement historique à la tête du pôle aérien du groupe Dubreuil. Après 50 ans passés dans le transport aérien, Jean-Paul Dubreuil, actuel Président de Groupe Dubreuil Aéro, transmettra le flambeau à son fils, Paul-Henri Dubreuil, 52 ans actuel PDG du groupe familial éponyme, à compter du 1er juillet.

Une période de transition

Cette transmission vers une nouvelle génération s'accompagnera dans le même temps d'une évolution du management d'une évolution du management des quatre entreprises du pôle. Christine Ourmières-Widener (ex-TAP), est ainsi nommé directrice du pôle aérien du groupe Dubreuil et directrice générale des entreprises de GDA : Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo. Elle pourra bénéficier de la très grande expérience de Marc Rochet, grâce à une phase de transition. En effet, ce dernier, qui a rejoint Air Caraïbes en 2003, reste président des structures du pôle aérien sur un quadrimestre et accompagnera Chrisitine Ourmières-Widener sur cette période de passation, une étape importante pour donner toutes les clés et transmettre les savoirs.

Au 31 octobre, Christine Ourmières-Widener deviendra Présidente-directrice générale des compagnies Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee, Hi line Cargo. Marc Rochet sera alors nommé administrateur chez GDA et dans les compagnies pour continuer à apporter son expertise sur un secteur qu'il connaît par coeur.