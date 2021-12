Chammal : le combat continue au Levant

Quatre Dassault Rafale au Levant

Les missions de lutte contre le terrorisme sont quotidiennes, face à Daech qui s’est disséminé en Irak et en Syrie, mais ce volet aérien conserve sa nécessité : le présidence de la République a confirmé cet été que la France poursuivrait son appui tant que le gouvernement irakien le demanderait. Les Dassault Rafale disposent de quatre pods, deux Talios et deux Damocles, et d’un dépôt de bombes permettant de répondre aux situations tactiques. Le détachement de chasse y dispose de tout l’arsenal français, ASMP-A et Meteor exclu. Chaque patrouille mêle les GBU-12 et les AASM afin de profiter de leurs avantages.

Pod Talios pour les missions NTISR

Le pod Talios permet aussi de réaliser des missions de "non traditional intelligence surveillance and reconnaissance (NTISR), dans de bien meilleures conditions qu’avant. Un pod Reco-NG est aussi disponible. Le niveau d’activité et de mobilisation par le CAOC d’Al Udeyd permet aux Rafale d’également participer à des missions d’entraînement avec des alliés de la région : Jordaniens, Irakiens, ou comme ce mardi, Typhoon de la Royal Air Force. La base aérienne projetée (BAP) est également en travaux pour pouvoir accueillir des MRTT Phénix en version transport de passagers : cet accueil est aujourd’hui possible, mais dans des conditions dégradées. Les taxiways seront opérationnels en avril. Le 25e régiment de génie de l’air y travaille actuellement avec une quarantaine de sapeurs et des engins loués localement.

Commandos et Airbus Caracal

La BAP amène aussi à développer les capacités de l'Armée de l'Air et de l'Espace en matière de microdrones et de lutte anti-drones. Elle ne mobilise que 220 personnels, aviateurs, mais aussi terriens, marins et personnels interarmées (santé, énergie opérationnelle, etc). C’est donc un tiers des 600 militaires référencés dans l’effectif, qui comprend aussi une frégate en Méditerranée orientale, des éléments de liaison et de formation en Irak et dans toute la sous-région, ainsi que la task force Hydra, qui comprend des commandos et un détachement d’hélicoptères Caracal de l’escadron d’hélicoptères 1/67 Pyrénées. de l’Armée de l’Air et de l'Espace.