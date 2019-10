Chalair désignée pour exploiter La Rochelle-Lyon jusqu'en 2023

Dans le cadre d'un appel d'offres européen pour la délégation de service public (DSP), la compagnie Chalair a été choisie pour assurer la liaison aérienne La Rochelle-Lyon pour une durée de 4 ans. A compter du 3 novembre, la compagnie proposera en exploitation 11 vols hebdomadaires, à raison de 2 vols aller-retour par jour du lundi au vendredi, et un aller-retour le dimanche selon les horaires suivants : du lundi au vendredi, départ à 6h00 et arrivée Lyon à 8h10 (retour 8h45- arrivée La Rochelle 10h55), du lundi au vendredi et dimanche, départ à 17h10 et arrivée Lyon à 19h20 (retour 19h55, arrivée à La Rochelle 22h05).

Les vols sont d'ores et déjà ouverts à la vente et seront opérés en ATR 72-500 d'une capacité de 70 sièges. Rappelons aussi que Chalair est partenaire du programme de fidélisation Flying Blue d'Air France-KLM.