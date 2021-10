CFM s'engage pour zéro émission de carbone en 2050

Objectif zéro émission nette de carbone d'ici 2050...

CFM International, avec d'autres leaders clés de l'aviation, y compris ses sociétés mères, GE et Safran, a cosigné la déclaration de l'industrie pour adopter un objectif climatique à long terme de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. La déclaration, publié par l'Air Transport Action Group (ATAG) plus tôt dans la journée, a été signé par des représentants des principales associations mondiales de l'industrie aéronautique et des plus grands constructeurs d'avions et de moteurs, chacun s'engageant à par des mesures d'efficacité accélérée, la transition énergétique et l'innovation dans le secteur de l'aviation et en partenariat avec les gouvernements du monde entier.

... Via la contribution du programme RISE...

En juin 2021, les sociétés mères de CFM, GE Aviation et Safran, ont lancé un programme de développement technologique audacieux visant à réduire de plus de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Le programme CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) démontrera et développera une gamme de nouvelles technologies perturbatrices, notamment une architecture de soufflante ouverte avancée, pour les futurs moteurs qui pourraient entrer en service d'ici le milieu des années 2030.

...A l'horizon 2030

Les technologies développées dans le cadre du programme RISE, qui feront l'objet d'essais au sol et en vol vers le milieu de cette décennie, serviront de base au moteur CFM de nouvelle génération qui pourrait être disponible d'ici le milieu des années 2030. Les objectifs du programme incluent la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de plus de 20 % par rapport aux moteurs les plus efficaces d'aujourd'hui, ainsi qu'une compatibilité à 100 % avec les sources d'énergie alternatives, notamment les carburants d'aviation durables et l'hydrogène.