CFM et Avolon signent un accord portant sur 80 moteurs LEAP-1B Avolon

80 turboréacteurs Leap-1B...

CFM International s'associe à Avolon, société internationale de location d'avions, pour fournir 80 moteurs Leap-1B de CFM International destinés à la récente commande de 40 avions de la famille Boeing 737 MAX par Avolon. La livraison des nouveaux appareils est prévue entre 2027 et 2030. Avolon, client de CFM depuis son lancement en 2010, dispose d'une flotte de plus de 400 avions équipés de moteurs CFM.

...Pour les 40 avions de la famille Boeing 737 MAX d'Avolon

Avolon, dont le siège est en Irlande et qui possède des bureaux aux États-Unis, à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong, fournit des services de location et de gestion d'avions. Avolon est détenue à 70 % par une filiale indirecte de Bohai Leasing Co., Ltd, une société publique cotée à la bourse de Shenzhen et à 30 % par ORIX Aviation Systems Limited, une filiale d'ORIX Corporation cotée à la bourse de Tokyo et de New York. Avolon est un leader mondial de la location d'avions, avec une flotte détenue, gérée et engagée, au 31 mars 2023, de 830 avions.