Cette semaine : rendez-vous à l’Aeroforum

Au milieu de la mêlée, pressé d’un côté par l’agressivité commerciale du gouvernement Trump, et par la Chine d’un autre côté, comment le secteur européen peut transformer l’essai ? Pour cette 12ème édition de l’Aeroforum, La Tribune réunira ce jeudi 13 novembre les grands acteurs pour en discuter, avec comme grand témoin Didier Kayat, PDG de Daher.

Lien de l'événement

Au programme

En ouverture, La Tribune accueillera la vice-présidente exécutive avionique de Thales Yannick Assouad. Dans son témoignage, Didier Kayat reviendra sur l’orientation du salon du Bourget vers la défense, ce qui était le ligne rouge de la visite présidentielle le 20 juin. Au cours de la matinée, les tables rondes discuteront de l’avenir de la filière européenne dans une économie mondiale toujours plus incertaine, des leviers de financements de la souveraineté européenne, et de quels sont les points critiques qui la garantissent. Les tables rondes seront espacées par la remise de divers trophées.