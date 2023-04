Cessna livre son 400e Citation CJ4 Gen2

400e Citation CJ4

Textron Aviation a annoncé le 25 avril 2023 la livraison de son 400e avion de la série Citation CJ4 à la société Koch Holdings d'Easton, en Pennsylvanie. Cette livraison marquante pour la série Cessna Citation CJ4 est la poursuite d'une histoire qui a débuté en 2010, avec le lancement de l'appareil sur le marché. Construit à 320 exemplaires, le CJ4 voit la version Gen2 lancée en février 2021, dont la majorité des évolutions entre les deux versions se trouvent en cabine. Cette dernière adopte un système de gestion de cabine sur le Gen2, qui permet de maîtriser lumière ou température à bord, des ports USB sur les sièges passagers et enfin, s'agissant du plus grand Citation dans le segment des jets légers, des toilettes élargies dans la zone arrière, avec option puits de lumière façon Dassault Aviation.

Certifié monopilote, le CJ4 Gen2 peut accueillir jusqu'à dix passagers et offre une autonomie supérieure à 3 500 km (exactement 4 010 km) à plus de 450 noeuds ( soit un peu plus de 833 km/h). La motorisation est assurée par deux turboréacteurs Williams FJ44-4A. Le CJ4 Gen2 est également utilisé pour un large éventail de missions, notamment l'ambulance aérienne, la patrouille maritime, la recherche et le sauvetage, ainsi que les relevés aériens.