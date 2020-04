Cessna livre les deux premiers Latitude destinés aux missions d’inspection de vol.

Deux Citation Longitude

Cessna a récemment livré les deux premiers Cessna Citation Latitude configurés pour des missions d’inspection. Les avions ont été livrés à Kanematsu Corporation et seront exploités par la Japan Air Self-Defense Force (JASDF) afin d’assurer l’intégrité des approches aux instruments et des procédures aériennes qui constituent l’espace aérien national du Japon. Un troisième appareil devrait être livré au début de 2021.



Équipé du système d’inspection de vol UNIFIS 3000 de la Mission spéciale norvégienne (NSM), l’avion réalisera des missions d’inspection de vol via l’évaluation périodique des aides à la navigation, telles que les procédures de vol et les signaux électroniques, afin de s’assurer qu’ils sont sûrs et précis. L’avion sera exploité par l’Escadron de contrôle de vol, une unité de la force aérienne japonaise d'autodéfense basée à la base aérienne d’Iruma, dans la préfecture de Saitama, au nord de Tokyo.

5 000 km

Le Citation Latitude dispose d'une autonomie de 2 700 nautiques (5 000 km) avec quatre passagers en cabine. Le biréacteur de Cessna est capable de décoller de pistes d'une longueur d'un kilomètre. La cabine se caractérise par son plancher plat et sa hauteur de 1,80 m. Côté motorisation, Cessna a choisi de reprendre ceux qui motorisent le Sovereign à savoir des Pratt & Whitney Canada PW306, mais dans une version légèrement différente baptisée PW306D, qui pourra fournir jusqu'à 25,35 kN de poussée.